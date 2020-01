Dua Lipa révèle la date de sortie de son album «Future Nostalgia»

Dua Lipa en concert à Paris

Pour cet album, Dua Lipa a tenu à prendre un virage dans sa carrière et ainsi proposer de nouvelles sonorités et des facettes inédites de sa personnalité: «Ce que je voulais faire avec cet album, c’était de sortir de ma zone de confort et de me mettre au défi de créer une musique qui ressemblait à celle de mes chansons préférées de la pop classique, tout en étant unique, nouvelle et qui me correspondait», a-t-elle expliqué sur son compte Instagram.

Et quoi de mieux qu’une série de concerts pour promouvoir ce nouvel album ? Dua Lipa a prévu une tournée européenne en 2020 avec plusieurs dates. Elle sera d’ailleurs en concert à Paris avec NRJ le 4 mai prochain. L’occasion pour elle d’interpréter ses nouveaux morceaux à l’image de «Don’t Start Now», «New Rules» ou encore «Future Nostalgia». La billetterie est d’ores et déjà ouverte alors ne manquez pas l’événement musical!