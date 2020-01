Dua Lipa de retour dans les années 80 avec «Physical»

Écoutez «Physical» sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Il est enfin là ! Après plusieurs semaines de teasing, Dua Lipa a choisi ce vendredi 31 janvier pour dévoiler son nouveau morceau intitulé «Physical», extrait de son prochain album baptisé «Future Nostalgia», disponible dès le 3 avril prochain.

Et pour ce titre inédit, la célèbre chanteuse a décidé de se tourner vers des sonorités pop, inspirées des années 80. Un morceau qui s’inscrit dans la lignée de «Don’t Start Now», dévoilé il y a quelques semaines.

Co-écrit avec Clarence Coffee Jr, KOZ et Sarah Hudson, le morceau est à la fois rythmé et dont le refrain devrait vous faire danser ! «All night I'll riot with you/ I know you got my back and you know I got you/ So come on, come on, come on/ Let's get physical», interprète Dua Lipa.

Dua Lipa dévoile la cover de l’album

L’année 2020 commence fort pour Dua Lipa. L’interprète de «New Rules» continue ainsi la promotion de son nouveau projet musical. Très active sur les réseaux sociaux, l’artiste a même dévoilé plusieurs visuels de son album. Elle apparaît au volant d’un cabriolet, les cheveux attachés et vêtue d’un t-shirt rose, très rétro.

Pour cet album, Dua Lipa a tenu à prendre un virage dans sa carrière et ainsi proposer de nouvelles sonorités et des facettes inédites de sa personnalité: «Ce que je voulais faire avec cet album, c’était de sortir de ma zone de confort et de me mettre au défi de créer une musique qui ressemblait à celle de mes chansons préférées de la pop classique, tout en étant unique, nouvelle et qui me correspondait», a-t-elle expliqué sur son compte Instagram.

Et quoi de mieux qu’une série de concerts pour promouvoir ce nouvel album ? Dua Lipa a prévu une tournée européenne en 2020 avec plusieurs dates. Elle sera d’ailleurs en concert à Paris avec NRJ le 4 mai prochain.