"Je suis choqué de la ressemblance" : DJ Snake devient le premier DJ à entrer au musée Grévin

Un modèle

Installée dans la prestigieuse Salle des Colonnes, sa statue trône désormais aux côtés de figures telles que Céline Dion, George Clooney, Edith Piaf ou encore Stromae. "De faire partie de cette institution, parmi toutes ces grandes dames et ces grands hommes. C’est ouf ! Et d’être le premier DJ aussi. Je l’ai appris ce soir et c’est fort", a-t-il réagi impressionné.

Cette entrée vient récompenser le parcours international impressionnant de DJ Snake. Lui qui s’est imposé comme l’un des producteurs les plus influents de sa génération, avec des titres planétaires aux côtés de figures internationales telles que Justin Bieber, Lady Gaga, Selena Gomez ou encore Cardi B.

Un évènement qui marque un tournant pour le DJ, qui présentera un show hors normes au Stade de France le 10 mai prochain.