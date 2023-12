« Pour le Final Show, on doit taper fort ». Il y a 10 jours, DJ Snake créait l’événement en annonçant un concert exceptionnel, « The Final Show », au Stade de France. Après avoir embrasé le Parc des Princes en 2022, la star des DJ visait donc encore plus haut en réservant l’enceint de Saint-Denis, le 10 mai 2025. Mais celui qui a signé des hits planétaires comme « Let Me Love You » ou « Taki Taki » a encore des surprises pour ses fans. Sur ses réseaux, il annonce un second concert sous forme d’after party à l’Accor Arena dans la foulée du show explosif au Stade de France. Deux concerts le même soir dans les plus importantes scènes parisiennes !

« Considère que ta place est réservée »

« Je pense vraiment qu'avec toute la frustration des gens qui n'ont pas pu avoir de tickets, il nous faut Bercy, qu'on fasse la put… d'after party à Bercy », commente DJ Snake dans une vidéo diffusée sur son compte Instagram. Il faut dire en effet que les 80.000 places de son Final Show au Stade de France se sont écoulées en trois minutes.