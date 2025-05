Lady Gaga en concert devant 2,5 millions de personnes : “Je n’oublierai jamais ce moment”

Ce samedi 3 mai, Lady Gaga a offert à Rio de Janeiro un concert monumental qui restera gravé dans l’histoire de la musique. Sur la plage de Copacabana, la Mother Monster a rassemblé environ 2,5 millions de spectateurs. Elle devient ainsi la première femme ayant chanté devant la plus grande foule de tous les temps.

Il faut dire que la soirée avait des airs d’événement mondial : des écrans géants installés partout sur la plage, une ville entière en ébullition, et une Gaga plus flamboyante que jamais. D’entrée de jeu, elle a enchaîné ses plus grands tubes dans une mise en scène à couper le souffle.