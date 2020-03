Demi Lovato rêve d’embrasser Rihanna!

Demi Lovato est une grande fan de Rihanna! Elle l’a une nouvelle fois prouvé sur le plateau d’Ellen DeGeneres, cette semaine. La chanteuse, venue faire la promotion de son nouveau hit «I Love Me», a même avoué qu’elle souhaitait être plus qu’une amie pour Riri.

L’animatrice américaine lui a demandé : «La dernière fois que tu étais là, on a fait quelques révélations. On a joué à «qui tu préfères?» et tu as toujours choisi Rihanna. J’imagine qu’elle t’a appelée depuis…»

Demi Lovato, gênée, a répondu que l’interprète de «SOS» ne l’avait toujours pas contactée. «C’est bon, je ne me vexe pas. C’est Rihanna quand même». Un peu plus loin dans l’interview, Demi Lovato n’a pas caché son attirance pour Rihanna: «Non mais je veux juste l’embrasser, d’accord? Je veux dire, on pourrait faire une chanson ensemble. Peut-être qu’on pourrait s’embrasser dans la vidéo. Tenter ma chance.»