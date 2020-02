Demi Lovato dévoile les «hauts et les bas» de sa santé mentale

Demi Lovato a une totale confiance envers ses fans

En acceptant de parler librement de ce sujet, Demi Lovato lève le voile sur plusieurs interrogations que ses fans peuvent avoir. «Je me suis réveillée ce matin en ne me sentant pas vraiment confiante même si l’indicent de mon PBD vient de se terminer. Laissez-moi vous rappeler que tous ceux qui luttent en ce moment – cette vie est un voyage avec beaucoup de hauts et de bas mais vous ne pouvez pas abandonner. Je fais face à beaucoup de m*rdes tous les jours mais je sais que je vais aller mieux avec Dieu à mes côtés. Et je vous ai vous aussi, mes amis et ma famille sont d’une aide précieuse !».

Avec cette belle déclaration, Demi Lovato a surpris ses fans en se confiant aussi facilement. En étant libre envers son public, l’artiste de 27 ans peut enfin agir et dire ce qu’elle souhaite.