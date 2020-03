Demi Lovato partage un message inspirant dans son nouveau hit «I Love Me»

Ecoutez «I Love Me» sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Après plus d’un an d’absence dû à son overdose en juillet 2018, Demi Lovato reprend son rôle de reine de la pop en 2020! La chanteuse a fait son grand retour en janvier dernier avec la ballade émouvante «Anyone». Elle a ensuite assuré lors de sa prestation sur l’hymne national au Super Bowl, en février.

Demi Lovato mise aujourd’hui sur un titre plus entrainant aux paroles impactantes. Avec «I Love Me», la chanteuse américaine fait son introspection et parle de doutes et d’amour-propre. Dans le clip, l’ancienne star de Disney répète le refrain : «Je me demande à partir de quand s'aimer est suffisant.», tout en se battant contre elle-même. Tout au long de ces images, Demi apprend à s’aimer et rend hommage à son passé, qu’il soit bon ou mauvais. On peut notamment l’apercevoir sur une civière rappelant le terrible épisode de son overdose.

Demi Lovato va mieux!

Demi Lovato s’est exprimée sur son nouveau single en interview pour Elle DeGeneres. Elle a ainsi dévoilé qu’elle avait eu l’inspiration pour ce titre sur la confiance en soi, un samedi soir, alors qu’elle n’avait prévu aucune soirée. Au lieu de se lamenter, elle en a profité pour prendre soin d’elle: «J’ai eu ce moment de bonheur après avoir pris un bain et m’être faite massée. J’ai commencé à rire toute seule dans ma chambre.»

Elle poursuit: «Je n’arrêtais pas de me répéter : ‘Tu es bien’. Et c’est ce que je veux que tout le monde sache. C’est pourquoi cette chanson s’appelle ‘I Love Me’. Pour dire, nous sommes bien tout seuls. Nous n’avons pas besoin de partenaires. Nous allons bien.»