David Guetta chez C’Cauet : «‘Let’s Love’ est un hit pour rendre les gens heureux»

«Let’s love, let’s love». Impossible d’être passé à côté du tout dernier hit de David Guetta et Sia. Le duo, à qui tout réussit, vient de signer un hymne à la gaieté sur un rythme tout droit sorti des années 80. Pour l’occasion, le dj français est venu parler de sa neuvième collaboration avec l’Australienne au micro de C’Cauet sur NRJ.

Ces derniers mois de confinement et d’inquiétude ont poussé David Guetta à créer des sons positifs qui remontent le moral de son public. «Let’s Love» a été pensé pour «rendre les gens heureux», selon le producteur.

«Comme je voulais faire un truc feel-good je réfléchissais à une époque où les gens n’avaient pas peur de faire des refrains énormes et où on se sent bien. On n’a pas l’impression de se torturer la tête et finalement c’était bien les années 80 quoi.(…) Je voulais faire une chanson au niveau des paroles qui parlait de traverser cette épreuve ensemble et pas les uns contre les autres.», a expliqué David Guetta.

David Guetta : «La première fête post-Covid dans les clubs sera énorme»

Mais comment David Guetta vit-il le fait d’être éloigné des clubs et de la scène? Le dj, toujours très positif, préfère voir les choses du bon côté. «Je n’ai jamais été aussi créatif. Je m’occupe de mes enfants et de ma musique et c’est tout. (…) Je n’arrête pas de penser à la première fête quand les clubs vont rouvrir. Elle va être énorme.»

La bonne nouvelle est que «Let’s love» est le premier hit d’une longue liste à venir très prochainement. David Guetta promet de nouveaux singles puissants dans les semaines à venir. «Tous les jours je fais des sessions sur Zoom avec des artistes et des compositeurs. Ça m’a permis de découvrir une nouvelle façon de travailler. Je suis chaud patate je vais enchainer les titres les uns à la suite des autres. Je fais tous les jours de la musique. J’ai de la musique pour les dix prochaines années.», a déclaré le dj français au micro de Cauet.