David Guetta et Sia: le célèbre duo est de retour avec «Let’s Love»

Comment rester positif dans cette période pleine d’incertitude? Sia et David Guetta vont vous donner la réponse grâce à leur nouveau hit «Let’s Love»! Le duo culte réunissant le dj français et la chanteuse australienne est de retour avec une nouvelle collab’ remplie d’amour.

Sur une mélodie tout droit sortie des années 80 pleine de synthés, Sia interprète des paroles très positives: «Let's love, let's love, we'll get through it all together» soit en français «Aimons-nous, Aimons-nous, nous allons traverser cela tous ensemble.»

Après l’immense succès de «Titanium» en 2011, «She Wolf (Falling to pieces)» en 2012, ou encore «Bang My Head» en 2015 et «Flames» en 2018, David Guetta et Sia misent cette fois-ci sur un style rétro! Un hit en puissance qui risque bien de vous faire danser pendant longtemps.

David Guetta «veut célébrer la vie»

Le morceau «Let’s Love» était attendu avec impatience par tous les fans de Sia et David Guetta. Le Frenchy a teasé toute la semaine leur neuvième hit ensemble. Il a d’ailleurs choisi d’en dévoiler un extrait sur TikTok.

«Je suis tellement heureux et enthousiaste de travailler à nouveau avec Sia et de partager cet extrait avec nos fans sur TikTok. J’ai hâte de voir vos créations sur ce morceau. J’espère que vous apprécierez l’ambiance… et Let’s Love. », pouvait-on lire dans un communiqué de presse.

David Guetta avait ensuite appelé ses followers à propager l’amour et la paix sur les réseaux sociaux en partageant ses passions. «Moi ce que j’aime c’est être en studio comme ici à Ibiza. Dites-moi ce que vous aimez, montrez moi ce que vous aimez. Envoyez-moi une vidéo de ce que pour quoi vous êtes passionés. Je pense que la vie ne vaut pas le coup sans passion. Et je veux que nous célébrions la vie tous ensemble.», a déclaré le dj français.