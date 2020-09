Sia et David Guetta: leurs duos les plus cultes

Light Headed (2018)

David Guetta et Sia nous permettent de nous évader grâce à leur collaboration la plus récente, «Light Headed». La voix de la chanteuse s’envole sur les airs de piano aux chœurs euphoriques du dj. «I'm ready for you, I'm ready for life / I trust that I will be alright / I'm ready for us, I'm ready tonight / Catch me, I'm your butterfly.», chante l’Australienne avec plein de romantisme.