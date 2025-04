Damiano David sur la participation de son père dans son clip : "C’était juste magnifique"

De passage dans les studios de NRJ, Damiano David s’est confié sur son premier album solo "FUNNY little FEARS" et sur la sortie de son dernier single "Next Summer". Un titre qui a une résonance toute particulière pour le chanteur italien, puisqu’il y met en scène un invité très spécial, Daniele David : son père.

Un caméo inattendu

Dans le clip de "Next Summer" sorti en février dernier, Damiano David a convaincu son père d’apparaître à l’écran, une décision qui ne s’est pas faite sans hésitation : “Il est venu rapidement sur le plateau quelques heures avant, parce que nous n’avions besoin que de ce plan. Mais mon père est très… Je ne dirais pas ‘timide’, mais c’est un homme très réservé”, a-t-il confié au micro de NRJ.