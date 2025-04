Damiano David nous ouvre son cœur avec son nouvel album "FUNNY little FEARS"

Les fans peuvent se réjouir ! De passage chez NRJ, Damiano David a levé le voile sur son premier album, intitulé "FUNNY little FEARS", prévu pour le 16 mai. Ce projet marque une introspection dans laquelle le chanteur explore ses "drôles de petites peurs" et sa personnalité la plus intime.

"Une photo instantanée de moi-même"

Avec cet album, le compagnon de Dove Cameron souhaite offrir à son public une vision plus personnelle de son univers : "C'est vraiment une image instantanée de moi-même. Je pense que c'est le moment où j'ai le plus réussi à me définir aux yeux des gens à travers mes expériences et mon imagination."

L'artiste originaire de Rome ne s’attend pas à ce que tout le monde analyse ses textes en profondeur, mais pour ceux qui le suivent depuis ses débuts, cet album pourrait bien être une clé pour mieux le comprendre. "Je pense qu'un auditeur attentif en apprendrait beaucoup sur ma façon de voir les choses et de vivre, mais je ne m'attends pas à ce que tout le monde le fasse. Certains peuvent simplement apprécier la musique et se laisser porter", a-t-il confié au micro de NRJ.

"Drôles de petites peurs"

Il faudra donc s'attendre à un véritable journal intime. Mardi 11 mars, le chanteur tatoué de 26 ans s’est exprimé sur Instagram pour expliquer la genèse de son projet : "J'ai toujours eu peur du vide, que le sol se dérobe sous mes pieds et qu'en une seconde, tout disparaisse (...) Et honnêtement, il m'arrive encore d'avoir peur, mais je me suis écrit un manuel. J'espère qu'il vous sera utile à vous aussi. Je l'ai appelé 'Drôles de petites peurs'."