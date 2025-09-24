Damiano David en concert à Paris : toutes les infos sur son show à l'Adidas Arena

Ce vendredi 26 septembre, Damiano David montera sur la scène de l’Adidas Arena à Paris, en partenariat avec NRJ, pour présenter son premier album, "Funny Little Fears". Un rendez-vous symbolique pour les fans du leader de Måneskin, désormais lancé dans une aventure solo.

Une première tournée solo très attendue

Prévu au départ au Zénith de La Villette, le concert parisien a été déplacé à l’Adidas Arena face à l’enthousiasme des fans. Cette tournée mondiale 2025, qui passe par l’Europe, l’Amérique et l’Asie, a déjà donné le ton à Madrid, Varsovie ou encore Amsterdam, avec un show généreux dans lequel l’artiste affirme une nouvelle identité pop tout en restant fidèle à son ADN rock.

Sur scène, Damiano alterne les titres de "Funny Little Fears" et de nombreuses surprises. Lors de chacun de ses concerts, le chanteur a pour habitude de chanter une nouvelle cover. À Madrid, il a glissé une reprise espagnole avec "Si no estás". Ainsi, les fans Français se demandent s'il chantera "Formidable" de Stromae, comme il l’a déjà fait, ou "Dernière Danse" d’Indila, souvenir de ses débuts dans les rues de Rome.

Même si la setlist parisienne reste secrète, voici les chansons qu’il a interprétées ce lundi lors de son dernier concert à Madrid, selon JamBase. De nombreux internautes ont partagé des extraits de ces morceaux, mais la setlist pourrait encore évoluer d’ici vendredi :

- Born With a Broken Heart

- The First Time

- Mysterious Girl

- Voices

- Cinnamon

- Sex on Fire (reprise de Kings of Leon)

- Talk to Me (feat. Tyla & Nile Rodgers)

- Nothing Breaks Like a Heart (reprise de Mark Ronson)

- Perfect Life

- Guantanamera (reprise)

- Si no estás (chanson en espagnol)

- Sick of Myself

- The Bruise (feat. Suki Waterhouse)

- Tangerine (feat. d4vd)

- Zombie Lady

- Tango

- Angel

- Over

- Mars

- The First Time

- Naked / Solitude (No One Understands Me)