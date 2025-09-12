Damiano David sort "Funny Little Dreams", une réédition de son premier album solo

Parmi les nouveautés, outre "Talk To Me", on découvre l’inédit "Cinnamon", en duo avec Albert Hammond Jr., membre du groupe de rock The Strokes, ainsi que "Naked", "Mysterious Girl" et "Over". Et bonus ! Damiano y glisse également sa reprise de Miley Cyrus, "Nothing Breaks Like a Heart", déjà connue des fans.

Damiano David bientôt à Paris

La pochette de cette réédition reprend la photo originale de "Funny Little Fears", enrichie de nouveaux dessins sur le visage de Damiano, pour donner naissance à "Funny Little Dreams".

"J’ai transformé mes peurs en rêves. C’est mon cadeau pour vous et pour tous ceux qui me rejoignent en tournée", a confié le chanteur sur Instagram. Les fans pourront ainsi découvrir cette réédition en live lors de sa tournée mondiale, qui fera étape à Paris le 26 septembre à l’Adidas Arena.