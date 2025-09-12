Damiano David sort "Funny Little Dreams", une réédition de son premier album solo

Damiano David, le charismatique chanteur de Måneskin, dévoile ce vendredi la réedition de son premier album solo, "Funny Little Fears", rebaptisée "Funny Little Dreams". Ce projet enrichi réunit cinq nouveaux titres, dont le single phare "Talk To Me", fruit d’une collaboration avec la chanteuse sud-africaine Tyla et le légendaire guitariste Nile Rodgers, qui a notamment travaillé avec les plus grands de l’industrie musicale, de David Bowie à Madonna, en passant par Daft Punk.
Les fans ont eu droit à un avant-goût de ces nouveaux morceaux ce jeudi 11 septembre lors de son concert à Varsovie. Le chanteur a, en effet, dévoilé en live sur TikTok les 20 premières minutes de "Funny Little Dreams".
Parmi les nouveautés, outre "Talk To Me", on découvre l’inédit "Cinnamon", en duo avec Albert Hammond Jr., membre du groupe de rock The Strokes, ainsi que "Naked", "Mysterious Girl" et "Over". Et bonus ! Damiano y glisse également sa reprise de Miley Cyrus, "Nothing Breaks Like a Heart", déjà connue des fans.
Damiano David bientôt à Paris
La pochette de cette réédition reprend la photo originale de "Funny Little Fears", enrichie de nouveaux dessins sur le visage de Damiano, pour donner naissance à "Funny Little Dreams".
"J’ai transformé mes peurs en rêves. C’est mon cadeau pour vous et pour tous ceux qui me rejoignent en tournée", a confié le chanteur sur Instagram. Les fans pourront ainsi découvrir cette réédition en live lors de sa tournée mondiale, qui fera étape à Paris le 26 septembre à l’Adidas Arena.