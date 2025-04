"C'était dingue" : Pomme et Stromae racontent l'histoire de "Ma Meilleure Ennemie"

Fiers du résultat final, Stromae et Pomme n'ont pour autant pas anticipé le succès phénoménal que "Ma Meilleure Ennemie" allait rencontrer. "Personnellement, et je crois que c'est le cas aussi pour Stromae, on n'avait jamais eu autant de réactions et autant d'engouement et autant d'exposition, c'était dingue", révèle Pomme.

Un ressenti partagé par Stromae : "Je pense qu'on a tous été surpris par le succès de ce morceau. La série y est pour beaucoup, évidemment. Mais en même temps, ça me conforte dans le fait que je sais toujours faire de la musique et Pomme aussi", conclut-il en riant.

On leur souhaite de renouveler cet exploit à l'avenir avec, on l'espère, une prochaine collaboration.