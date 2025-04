Stromae et Pomme : "Ma Meilleure Ennemie" s'illustre dans un clip poétique

Dès sa sortie en novembre dernier, la chanson "Ma meilleure ennemie" de Stromae et Pomme a été propulsée en tête des tendances sur l’ensemble des plateformes de streaming. Tiré de la bande son de la saison 2 d'"Arcane", le morceau a battu le record du plus grand nombre de streams en 24h pour un titre francophone sur Spotify (5,9 millions).

Ce succès incroyable n'avait pas manqué d'émouvoir les interprètes. "Tout l’amour reçu pour cette chanson est absolument fou et nous ne pourrions pas vous remercier assez pour cela", avaient écrit Stromae et Pomme sur les réseaux sociaux.

Jinx et Ekko réunis

Les deux artistes ont réservé une surprise de taille à leurs fans en sortant le clip de "Ma meilleure ennemie", ce jeudi 20 mars. Dans la vidéo animée à l'univers poétique, Stromae et Pomme prêtent leur voix à Jinx et Ekko, deux personnages incontournables de la série inspirée du jeu "League Of Legends".