Coldplay chante "Apt." avec Rosé des Blackpink : le duo inattendu à Séoul

Chris Martin dans la peau de Bruno Mars le temps d'une chanson ! Le leader de Coldplay s'est amusé à reprendre le titre iconique "Apt." sur la scène du Goyang Stadium, hier soir. Et pour l'occasion, le Britannique avait invité l'idole de la K-pop, Rosé, à le rejoindre. Et le moins que l'on puisse dire, l'apparition surprise de la chanteuse des Blackpink a électrisé les milliers de spectateurs présents.

Des vidéos partagées par Rosé et Coldplay eux-mêmes, sur leurs réseaux sociaux, montrent la chanteuse vêtue d'une veste argentée scintillante, descendant avec énergie la passerelle de la scène de Coldplay. On y voit également Chris Martin interpréter le deuxième couplet habituellement chanté par Bruno Mars sur la version originale. "It’s whatever, it’s whatever, it’s whatever you like," rappe le chanteur britannique devant les fans reprenant en chœur le titre.