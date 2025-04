"Apt." : comment Rosé et Bruno Mars ont-ils créé leur hit à succès ?

Sorti au mois d'octobre 2024, "Apt." poursuit son ascension en 2025. Le public du monde entier est devenu accro aux rythmes et paroles du morceau interprété par Bruno Mars et Rosé. Mais comment les deux superstars en sont-elles venues à collaborer ? D'où vient leur hit indétrônable ?

"Apt.", qui signifie "appartement" en coréen, n'est pas un mot anodin. Il fait référence à un jeu à boire très populaire en Corée du Sud, généralement pratiqué dans les appartements.

L'idée de cette chanson surprenante est née d'une expérience personnelle de Rosé. L'artiste a confié avoir initié ses amis américains à ce jeu coréen, et leur enthousiasme a été immédiat. "Je me suis dit que ce serait amusant d'en faire une chanson, parce que tout a commencé quand j'ai appris le jeu à mes amis aux États-Unis. Aucun d'entre eux n'est coréen et ils ne connaissaient rien à la Corée, et quand je leur ai appris, ils se sont tellement amusés." a-t-elle expliqué dans une interview pour le média britannique "Hits Radio".

C'est en observant la réaction de ses amis que l'idée de retranscrire "APT." en chanson a germé dans l'esprit de Rosé : "En voyant ça, je me suis dit que ce serait dingue si j'en faisais une chanson, et que plus de gens découvraient ce jeu amusant."