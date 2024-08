Coldplay tease le nouveau single « We Pray » aux nombreux invités

« Moon Music » se dévoile de plus en plus. Le dixième album de Coldplay fera son entrée dans les bacs le 4 octobre prochain, trois ans après « Music of the Spheres ». Le quatuor a d’ores et déjà sorti le single « feelslikeimfallinginlove » en juin dernier, un titre qui cumule plus de 2 millions de vues sur YouTube. Ce vendredi, c’est le single « We Pray » qui déferlera sur les ondes.

Le morceau sera en featuring avec la rappeuse américaine Little Simz, la chanteuse chilo-palestinienne Elyanna, l’artiste star de « Violetta » l’argentine Martina Stoessel et enfin le chanteur nigérien Burna Boy. Un roster de qualité qui devrait donc rendre hommage aux sonorités des cinq continents. Afin d’avoir un aperçu de ce morceau versatile, il faut se rendre sur le compte Instagram du groupe.