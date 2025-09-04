"Wuthering Heights" : le teaser du film dévoile le son envoûtant de Charli XCX

La bande-annonce de l’adaptation du célèbre roman d’Emily Brontë "Wuthering Heights ("Les Hauts Hurlevent"), vient d’être dévoilée ce jeudi 4 septembre. Et d’après les premières images, la réalisatrice, Emerald Fennell, fait bouger les codes.
Portée par Margot Robbie et Jacob Elordi, l'œuvre multi-revisitée semble prendre une trajectoire plus gothique et torride que le classique de littérature. Un coup de fouet moderne qui se remarque également dans le choix de la bande originale, puisque la cinéaste a fait appel au talent de la star de l’hyperpop Charli XCX.
"Nouvelles chansons originales pour "Wuthering Heights" d'Emerald Fennell avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Au cinéma le 14 février. Joyeux début de la Saint-Valentin", peut-on lire sur les réseaux sociaux de la chanteuse. Une composition musicale plutôt réussie, qui appuie parfaitement le ton dramatique et romantique du long-métrage dans une ambiance fiévreuse percutante.
Charli XCX à la conquête du cinéma
Ainsi, la "brat" originelle confirme son ambition de mener une double carrière dans le monde du septième art, multipliant les projets cinématographiques en tant qu’actrice.
En parallèle de sa participation au projet d'Emerald Fennell, trois de ses films sont présentés, cette semaine, dans deux des plus prestigieux festivals de cinéma au monde. Les longs métrages "Erupcja" et "Sacrifice" fouleront le tapis rouge de Toronto, ce 4 septembre, avant le film "1000 Nights Of Hero" qui sera révélé à la Mostra de Venise, le 6 septembre. Mais ce n'est pas tout, en 2026, la jeune artiste réserve encore quelques surpises à ses fans dans l'univers cinématographique.
En attendant, rendez-vous le 14 février prochain, au cinéma, pour découvrir les chansons de Charli XCX dans le film "Wuthering Heights".