"Wuthering Heights" : le teaser du film dévoile le son envoûtant de Charli XCX

La bande-annonce de l’adaptation du célèbre roman d’Emily Brontë "Wuthering Heights ("Les Hauts Hurlevent"), vient d’être dévoilée ce jeudi 4 septembre. Et d’après les premières images, la réalisatrice, Emerald Fennell, fait bouger les codes.

Portée par Margot Robbie et Jacob Elordi, l'œuvre multi-revisitée semble prendre une trajectoire plus gothique et torride que le classique de littérature. Un coup de fouet moderne qui se remarque également dans le choix de la bande originale, puisque la cinéaste a fait appel au talent de la star de l’hyperpop Charli XCX.

"Nouvelles chansons originales pour "Wuthering Heights" d'Emerald Fennell avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Au cinéma le 14 février. Joyeux début de la Saint-Valentin", peut-on lire sur les réseaux sociaux de la chanteuse. Une composition musicale plutôt réussie, qui appuie parfaitement le ton dramatique et romantique du long-métrage dans une ambiance fiévreuse percutante.