"Yoroï" : de quoi parle le nouveau film d'Orelsan ?

Il n'est pas rare que le chanteur Orelsan se lance dans des projets originaux : faux documentaire avec "F*ckin' Fred : Comme un Léopard" sur Prime Video, long métrage musical avec "Comment c’est loin", série documentaire avec "Montre jamais ça à personne", et désormais film fantastique avec "Yoroï".

Orelsan incarne... Aurélien !

Le chanteur de "Civilisation" revient au cinéma. Dans "Yoroï", son nouveau long-métrage, Orelsan incarne Aurélien, un musicien français à bout de souffle après une tournée. Avec sa femme Nanako, interprétée par Clara Choï, enceinte, il s’installe dans une maison traditionnelle au cœur du Japon rural.