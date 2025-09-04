"Yoroï" : de quoi parle le nouveau film d'Orelsan ?

Il n'est pas rare que le chanteur Orelsan se lance dans des projets originaux : faux documentaire avec "F*ckin' Fred : Comme un Léopard" sur Prime Video, long métrage musical avec "Comment c’est loin", série documentaire avec "Montre jamais ça à personne", et désormais film fantastique avec "Yoroï".
Orelsan incarne... Aurélien !
Le chanteur de "Civilisation" revient au cinéma. Dans "Yoroï", son nouveau long-métrage, Orelsan incarne Aurélien, un musicien français à bout de souffle après une tournée. Avec sa femme Nanako, interprétée par Clara Choï, enceinte, il s’installe dans une maison traditionnelle au cœur du Japon rural.
Mais leur nouvelle vie paisible prend une tournure inquiétante lorsqu’il découvre une armure ancienne au fond d’un vieux puits. Cette trouvaille réveille des Yokaï, créatures légendaires issues du folklore japonais, qui vont bouleverser leur quotidien.
Si le film se présente comme une pure fiction, il est tout de même amusant de remarquer que le personnage d’Orelsan porte son véritable prénom, Aurélien, et qu’il incarne une fois encore… un musicien. Réalisé par David Tomaszewski, "Yoroï" s’annonce comme une aventure fantastique.
"Yoroï" sortira au cinéma le 29 octobre 2025.