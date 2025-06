Charli XCX : d'où vient le pseudo de la chanteuse ?

C’est une histoire aussi anodine qu'inattendue. Si Charlotte Emma Aitchison de son vrai nom est aujourd'hui une figure incontournable de la pop mondiale, son nom de scène Charli XCX trouve son origine dans une plateforme de messagerie que de nombreux jeunes ont utilisée à l'aube des années 2000.

Charli XCX ou les vestiges de MSN

"XCX était mon pseudo sur MSN quand j'étais plus jeune, ce qui était vraiment bizarre de ma part, je trouve. Ça signifiait 'kiss Charli kiss'”, ", a-t-elle expliqué en 2015 au micro de Tanya Rad sur On Air Ryan Seacrest, avant de poursuivre : “Quand j'ai commencé à donner mes premiers concerts, le promoteur m'a dit : 'Qu'est-ce que je dois mettre sur le flyer ?' J'avais 14 ou 15 ans, et j'ai dit : 'Euh, mets juste Charli XCX !' Et c'est resté comme ça”.

A l’instar du “XOXO” de Gossip Girl, ce sigle n'était autre qu'une abréviation affectueuse, signifiant "kiss Charli kiss", ou "bisous Charli bisous" en français. Un terme informel, typique des échanges entre amis de l'époque.