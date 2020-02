Camila Cabello: retour sur l'incroyable succès du hit "Havana"

Un engouement mondial

Qui aurait pu penser que Camila Cabello, ex-membre des Fifth Harmony, serait en haut des charts pour son premier titre solo ? La chanteuse pop latino l’a fait, dès la sortie de son single "Havana", le 30 août 2017. En duo avec le rappeur Young Thug, puis dans son remix avec le roi du reggaeton Daddy Yankee, c’est un véritable cataclysme qui a envahi les ondes. Avec plus de 19 millions d’exemplaires en 2018 et 853 millions de vues sur YouTube, "Havana" est la chanson féminine la plus streamée de tous les temps ! Se hissant à la première place du classement pop songs du Billboard pendant plus de 7 semaines consécutives, la chanson rejoint le succès du hit "I Knew You Were Trouble" interprété par Taylor Swift en février 2013. Pour Frances Moore, directrice générale chez IFPI, "Le succès derrière le titre a continué à grandir, car il a constamment dominé les charts et les playlists. Cabello est l'exemple parfait d'une artiste qui s'est inspirée de ses racines musicales pour créer son propre son, captivant le cœur des fans du monde entier". Lors des MTV Video Music Awards 2018, la jeune chanteuse remportera le prix du clip de l'année et celui de l'artiste de l'année, faisant suite à des artistes comme Timberlake, Beyoncé, Eminem ou encore Katy Perry.

Un hommage à Cuba

Camila Cabello est née à Cuba à l’est de La Havane, d’un père mexicain et d’une mère cubaine. À ses six ans, la famille s’installe en Floride et Camila obtiendra la citoyenneté américaine à ses 11 ans, en 2008. Influencée par la musique latino, "Havana", single promotionnel de son album "Camila" dont le clip a été tourné à Cuba, revient à ses origines. La chanteuse relate l’histoire d’une jeune fille, Karla, qui rêve de devenir une star de telenovela. Elle se prend de passion pour l’héroïne du film qu’elle va voir au cinéma, interprété par Camila Cabello. Cette dernière, diablement sexy et entraînante, va dévoiler ses talents de danseuse et de séductrice, faisant tourner la tête à ses prétendants cubains et chassant son amoureux. Karla sort de la séance avec une nouvelle énergie et fera une belle rencontre… Avec humour, le clip est une ode à l’amour de son île natale, avec ses tangos, ses hommes torrides, son rythme entraînant et son piano à la mélodie latino. Un succès fulgurant qu’a commenté Camila Cabello dans un tweet : "Donc Havana a été le single le plus vendu en 2018 !!!! Cette chanson a complètement changé ma vie. Je suis pour toujours reconnaissante envers toutes les personnes qui ont travaillé sur cette chanson avec moi, et qui ont ramené Havana à la vie, et à vous tous pour avoir écouté Heart is in Havana forever !" Un pari gagnant pour la pop-star, qui lui ouvre la grande porte.