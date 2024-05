Camila Cabello : « Pour moi, c’est mon album préféré »

Deux ans après « Familia », Camila Cabello s’apprête à faire son grand retour avec un quatrième album studio, dont elle vient de révéler le nom. Intitulé « C,XOXO », sa sortie est prévue pour le 28 juin prochain. La star de « Havana » a déjà partagé un avant-goût de ce nouvel opus à travers le single « I LUV IT » en collaboration avec Playboi Carti. Un titre aux influences hyperpop prometteur dans le clip duquel la star latina apparaît indestructible.

Mi-avril, nous nous sommes entretenus avec la chanteuse au sujet de ce projet abordé avec une grande liberté. « Je pense que ce projet est axé sur l’esprit d’aventure, sur le fait de voir où vont les choses. C’est ce qui s’est passé musicalement, au niveau des paroles, au niveau du clip », nous explique Camila Cabello.

« Il n’y a pas de peur ou d’inquiétude »

« Je pense que pour moi, c’est mon album préféré, poursuit-elle. Chaque chanson était si spéciale et significative. Je fais des choses que j’aime et que je trouve intéressantes. Il n’y a pas de peur ou d’inquiétude. Est-ce que ça va être un succès ? Qu’est-ce que les gens vont en penser ? (…) Je n’ai aucune de ces pensées en tête lorsque je fais de la musique. »

A l’occasion de cette interview, la star est également revenue sur la tribune qu’elle a cosignée avec d’autres personnalités de renom au sujet de l’intelligence artificielle et des dangers potentiels que son usage fait peser sur la création.

« Je pense que l’Intelligence artificielle pourrait être un outil très utile et intéressant (…) Les leaders d’opinion de la communauté de l’IA pourraient lever la main et dire : « Bon, nous avons quelques inquiétudes. Voilà comment nous pourrions être plus éthiques, plus responsables, et protéger les auteurs-compositeurs et les créateurs pour qu’ils ne soient pas victimes de fraudes ou encore obtenir des choses sans leur permission, les mettre au chômage. Et s’assurer que nous respectons les artistes humains, s’assurer que tout le monde est protégé et qu’il y ait cette éthique. »

« C,XOXO », le nouvel album de Camila Cabello est à découvrir le 28 juin prochain.