Camila Cabello : tous les secrets de son album "Romance"

«Romance», le nouvel album de Camila Cabello

«Romance», le second album de Camila Cabello, était très attendu par ses fans et par le public. Il faut dire qu’après un premier opus réussi, les fans étaient impatients de découvrir ce second disque. L’ex-membre du groupe Fifth Harmony a piloté d’une main de maître sa carrière solo. Pourtant, après avoir quitté le groupe, Camila Cabello s’est posé beaucoup de questions. Mais le succès de son premier album, "Camila", a su effacer ses doutes et lui donner confiance en elle.

Avec son deuxième album, Camila Cabello s’impose comme l’une des chanteuses les plus populaires de ces dernières années. Pour présenter son nouvel album "Romance", Camila Cabello choisit la chanson "Señorita" en duo avec son chéri Shawn Mendes. L’idylle entre les deux chanteurs n'est pas passée inaperçue auprès des fans. En effet, le single est l’un des plus gros cartons de l’année 2019. Camila Cabello va même jusqu’à remporter le NRJ Music Award de la chanson internationale de l’année en 2019. Une consécration!

Ce nouvel album, Camila Cabello y a mis tout son cœur et toutes ses tripes. Contrairement au premier album, "Romance" est un projet beaucoup plus personnel qui en dit un peu plus sur la vie de la chanteuse. Une vie qu’elle a décidé de partager avec le public.

Les secrets de l’album "Romance" de Camila Cabello

Trahison, rupture ou encore peine de cœur, du haut de ses vingt ans, Camila Cabello a vécu et traversé de nombreuses épreuves. L’album "Romance" a été comme un exutoire pour la chanteuse. Dedans, elle partage ses joies, ses peines et ses déceptions. À l’occasion de la sortie de ce nouvel opus, Camila Cabello s’est confiée sur cet album qui lui tient tant à cœur et sur lequel elle a travaillé jour et nuit.

Sur son compte Instagram, elle publie plusieurs critiques élogieuses de certains médias à propos de "Romance". Elle en profite pour ajouter qu’elle a composé cet album comme elle aurait peint une œuvre d’art. "J’ai essayé de peindre le plus proche possible de ce que je voyais", affirme-t-elle.

Camila Cabello ressent encore des émotions et particulièrement de la douleur lorsqu’elle écoute certaines chansons aujourd’hui. Mais la chanteuse n’a plus envie de se cacher et souhaite tout partager avec ses fans. C’est d’ailleurs eux qu’elle remercie tout particulièrement pour tout le soutien et toutes les petites attentions dont ils font preuve à son égard. Camila Cabello a tenu à s’adresser à ses fans via son compte Instagram. "Je me sens vraiment reconnaissante pour toute la folie et la beauté de cette vie et reconnaissante pour la musique elle-même". Il faut dire que les fans de la chanteuse savent lui rendre la pareille. L’album "Romance" de Camila Cabello s’est écoulé à plus de 600 000 exemplaires et a été certifié disque d’or quelques semaines seulement après sa sortie.