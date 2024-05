Les meilleurs et pires looks du Met Gala au fil des ans

Zendaya enfile la cotte de mailles (2018)

Elle est l’une des figures les plus appréciées du Met Gala. Son succès est tel que son absence s’est lourdement fait sentir ces cinq dernières années. Mais avant de profiter de son retour sur le tapis rouge, cette année, on ne peut pas oublier son fameux look de Jeanne d’Arc en 2018. Sur le thème « Heavenly Bodies : Fashion and the Catholic Imagination », la belle a troqué sa luxuriante chevelure brune pour un carré roux et une incroyable robe du soir en cotte de mailles. Divinement somptueuse.