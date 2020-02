Camila Cabello : retour sur son hit "Consequences"

La nouvelle star de la pop

Camila Cabello s’est fait connaître grâce au groupe Fifth Harmony. En 2012, elle passe une audition pour l’émission américaine X Factor. Elle est choisie pour intégrer un groupe avec quatre autres chanteuses. Les Fifth Harmony vont partir en tournée aux États-Unis. Les singles "Boss", "Sledgehammer" et surtout "Worth It" deviennent des hits internationaux. Malgré leur succès, de nombreuses rumeurs circulent sur la mauvaise entente entre les membres du groupe. Lors d’une interview, Camila Cabello affirme même que chacune d’elles aimerait entamer une carrière solo. En novembre 2015, Camila Cabello enregistre une chanson en duo avec Shawn Mendes intitulée "I Know What You Did Last Summer". Le single est certifié platine. Ce duo donne des envies de carrière solo à la chanteuse. Elle annonce quitter le groupe Fifth Harmony en décembre 2016. Camila Cabello sort son premier album en janvier 2018. Pour le présenter, elle choisit le single "Havana". Ce single est un tel carton qu’il devient le single le plus vendu de l’année 2018. La carrière solo de Camila Cabello est un succès. En novembre 2018, elle reçoit le NRJ Music Award de la Révélation internationale de l'année.

Retour sur le hit "Consequences" de Camila Cabello

Après "Havana", Camila Cabello choisit "Consequences" comme nouveau single commercial. Le hit "Consequences" est tiré de son album "Camila" sorti en 2018. Cette chanson écrite par la chanteuse elle-même raconte l’histoire d’une rupture amoureuse et la trace indélébile que son partenaire a laissée dans sa vie. Cette ballade au piano a conquis de nombreux fans. Camila Cabello avait envie de changer de registre après "Havana". La star s'est lancé comme défi de ne pas être prévisible et de toujours surprendre ses fans. Le clip de "Consequences" a été réalisé par Dave Meyers, auteur du clip "God Is a Woman" d’Ariana Grande. Dedans, on retrouve l’acteur Dylan Sprouse, ami de la chanteuse dans la vie. Dans le clip, Camila Cabello se balade dans un parc.

La chanteuse semble être perdue dans ses pensées. Elle se remémore les souvenirs avec son ex-copain et ne cesse de ressasser les moments qu’ils ont passés ensemble. La chanson "Consequences" a été très bien accueillie par la critique, mais aussi par le public. La chanson a même été certifiée single d’or au Canada et au Mexique. Avec cette chanson, Camila Cabello confirme son statut de nouvelle star montante de la pop. En 2019, la chanteuse remporte le NRJ Music Award de la Chanson internationale de l'année avec "Señorita". En décembre 2019, Camila Cabello a sorti son second album intitulé "Romance". L’album se classe directement numéro 3 au Billboard 200 dès sa sortie. Une consécration pour la chanteuse qui n’a pas caché sa joie sur les réseaux sociaux suite à la sortie de son album.