Calvin Harris papa pour la première fois : il partage une photo du placenta de sa femme !

Le célèbre DJ et producteur écossais Calvin Harris et son épouse Vick Hope ont une grande nouvelle à célébrer : leur premier enfant est né. L'annonce a été faite par le DJ lui-même sur Instagram. Il y partage d'adorables photos de son bébé mais aussi des images plus inattendues et assez déconcertantes du placenta de sa femme !