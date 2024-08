Calvin Harris et Ellie Goulding de retour avec l'entraînant « Free »

Cette nouvelle chanson, « Free », est un véritable hymne à la liberté et à l’amour. « I'm free / When I'm with you », chante Ellie Goulding sur un fond électro entraînant. Malgré les années, Calvin Harris a expliqué que travailler avec Ellie Goulding est toujours un plaisir grâce à sa voix unique et à l'alchimie naturelle qu'ils partagent en studio. Un sentiment partagé par la star de 37 ans, qui affirme que leur relation professionnelle est spéciale et difficile à expliquer.