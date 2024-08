Imagine Dragons dévoile un live inédit de « Nice To Meet You »

Les Imagine Dragons ont dévoilé, le 28 juin dernier, leur sixième album intitulé « Loom ». Un album qui a surpris le public par la variété de sonorités et d’ambiances distillées avec brio par les Américains. Un des titres les plus intéressants de ce disque est peut-être le tube « Nice to Meet You ». Aux allures house-pop et néo soul, le morceau illustre parfaitement cette association entre fondamentaux et expérimentations que se sont permis les membres du groupe.

Bonne nouvelle pour les fans, alors que le groupe prépare actuellement sa tournée, pour laquelle il nous réserve quelques surprises, comme Dan Reynolds et Wayne Sermon nous l’ont promis lors de leur récente interview pour NRJ, une version live inédite de « Nice To Meet You » vient d’être dévoilée sur la chaîne Vevo de Youtube. Une performance qui s’inscrit dans la série « Extended Play » qui capture visuellement l’atmosphère globale du projet d’un artiste. En l’occurrence, les magnifiques jeux de lumière feutrée dispensés, dans le studio de Los Angeles dans lequel « Loom » a été enregistré, donnent à l’album les couleurs que sa musique exprime.