Sia et Troye Sivan seront présents sur le nouvel album de BTS, «Map Of The Soul: 7» !

BTS: des morceaux déjà connus et des inédits dans «Map Of The Soul: 7»

Le public a déjà pu entendre de nombreux hits de «Map Of The Soul: 7» comme les morceaux «Interlude: Shadow», «Outro: Ego» ou encore «Black Swan». On retrouvera également des morceaux déjà présents sur l’EP sorti en 2019, «Map of the Soul: Persona» parmi lesquels «Intro: Persona», «Boy with Luv» en featuring avec Halsey, «Mikrokosmos», « Make It Right», «Jamais Vu» et «Dionysus».

Le chiffre «7» présent dans le titre de l’album correspond au nombre de membres présents dans les BTS mais aussi les sept années de vie du groupe.

Découvrez la tracklist de «Map Of The Soul: 7» :

1. Intro: Persona

2. Boy With Luv (Feat. Halsey)

3. Make It Right

4. Jamais Vu

5. Dionysus

6. Interlude: Shadow

7. Black Swan

8. Filter

9. My Time

10. Louder than bombs

11. ON

12. UGH!

13. 00:00 (Zero O’Clock)

14. Inner Child

15. Friends

16. Moon

17. Respect

18. We are Bulletproof: the Eternal

19. Outro: Ego

20. ON (Feat. Sia)