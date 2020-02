BTS dévoile de nouvelles photos pour leur album «Map Of The Soul 7»

BTS se prépare pour leur grande tournée

Une fois «Map Of The Soul 7» lancé, le boysband est prêt à repartir sur les routes. A partir du 25 avril prochain et ce jusqu’au 6 juin, ils entameront leur tournée américaine. Santa Clara, Atlanta, Toronto, Chicago… Mais ce n’est pas tout, ils poursuivront cette dernière dans le monde entier.

Les fans attendant donc avec impatience les prochaines dates européennes. Beaucoup espèrent qu’ils seront de nouveau de passage dans la capitale, comme lors de leur concert événement au Stade de France.