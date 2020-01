BTS dévoile leur nouveau hit «Black Swan» dans l’émission de James Corden

C’était une performance à ne pas rater pour la «BTS Army». Le 28 janvier, le célèbre groupe k-pop BTS était convié dans l’émission de James Corden. L’occasion pour les sept artistes du boysband d’interpréter un nouveau morceau intitulé «Black Swan».

C’est plongé dans un univers bleuté, vêtus de costumes noirs et pieds nus que les garçons se sont élancés sur la scène.

En parallèle, James Corden a aussi convié le groupe BTS à offrir des cupcakes aux fans présents pour assister à l’émission. Sur la boîte de gâteaux était écrit: «Énorme amour à la BTS Army».

BTS: nouvel album, tournée événement !

Le groupe BTS entame visiblement bien l’année 2020. En plus de leur performance lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook ont aussi confirmé la sortie imminente d’un prochain album et ce, le 21 février prochain. Il succèdera ainsi au mini-album «Map Of The Soul: Persona» dévoilé en avril 2019.

Ce n’est pas tout ! Le groupe coréen a également prévu une tournée américaine avec pas moins de 15 concerts outre-Atlantique, aux États-Unis mais aussi au Canada.