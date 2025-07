Imagine Dragons en concert à Lille : à quoi s'attendre ?

Ce mercredi 23 juillet aura lieu le quatrième concert français de l'année des Imagine Dragons. Après avoir mis le feu au Groupama Stadium à Lyon et au Stade de France au début du mois, le groupe de Dan Reynolds s'apprête à déployer toute son énergie au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette soirée qui s'annonce inoubliable.

Imagine Dragons à Lille : à quelle heure ouvrent les portes ?

Pour les impatients désireux d'être au plus près de la scène, les portes de la fosse ouvriront dès 17h. Les autres accès au stade Pierre-Mauroy seront disponibles une demi-heure plus tard, à 17h30. Assurez-vous d'arriver à l'avance pour profiter pleinement de l'expérience et ne rien manquer de cette soirée mémorable. La première partie débutera quant à elle à 19h.

Imagine Dragons à Lille : qui chantera en première partie ?

Pour cette étape du "Loom World Tour", Imagine Dragons a choisi de mettre en lumière un talent émergent de la scène britannique : Declan McKenna. Ce jeune artiste de 26 ans s'est fait connaître en 2015 avec son titre engagé "Brazil". Le public lillois aura donc la chance de découvrir son univers avant l'entrée en scène du groupe légendaire.

Imagine Dragons à Lille : quelles chansons seront chantées par le groupe ?

Les fans peuvent s'attendre à une vingtaine de titres puisés dans le vaste répertoire d'Imagine Dragons. Le groupe ne manquera pas d'interpréter des extraits de leur dernier album, "Loom", comme le morceau "Take me to the beach". Mais Dan Reynolds n'oublie jamais les hits qui ont fait la légende du groupe. Attendez-vous à chanter à tue-tête sur des classiques intemporels comme "Whatever It Takes", "Radioactive", "Demons" ou encore l'incontournable "Believer".

Lors de sa performance au Stade de France, Dan Reynolds a ému le public en interprétant "Waves", une chanson rarement jouée en live qui évoque la perte d'un ami proche. La question demeure : le public lillois aura-t-il la chance d'entendre ce titre chargé en émotion ?

Pour vous donner une idée de ce qui pourrait vous attendre, voici la setlist jouée par Imagine Dragons lors de leur concert au Stade de France :