Pour cette star de la pop, ce titre "incroyable" de Lola Young sera numéro 1

C'est l'un des albums les plus attendus de la rentrée. Après l'énorme succès de son titre "Messy", extrait de son album "This Wasn't Meant for You Anyway", sorti il y a un an, la chanteuse britannique, Lola Young, s'apprête à faire son grand retour avec un tout nouveau disque intitulé "I’m Only Fucking Myself", attendu le 19 septembre prochain.

Si les fans ont pu découvrir les singles "One Thing" et "Not Like That Anymore", certains ont eu la chance d'entendre d'autres titres du nouvel opus de la chanteuse londonienne. C'est le cas de la star de la pop, Elton John, manifestement emballée par cette nouvelle création. Parmi les titres qu'il a pu écouter, l'un d'entre eux a particulièrement retenu son attention, à tel point que l'auteur de "Rocket Man" est prêt à parier sa maison sur le succès du futur single de sa jeune consœur.

"Le plus gros succès que j'ai entendu depuis des années"

"Je parie ma maison que c'est un single numéro 1", a lancé Elton John au sujet du morceau "D£aler" présent sur le prochain album de Lola Young. "C'est vraiment incroyable. Incroyable. C'est le plus gros succès que j'ai entendu depuis des années", a poursuivi le chanteur lors d'un échange avec Lola Young sur Apple Music 1.