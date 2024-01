Lisa des BLACKPINK : son attachement à la France

Crazy Horse, Fashion Week et clip parisien

« Fan de longue date du Crazy Horse et de son style unique, Lisa s’est inscrite dans le show et l’univers si particulier du cabaret, en devenant elle-même une “Crazy Girl” ». C’est par ces mots que le célèbre cabaret parisien a commenté le show exceptionnel de la chanteuse donné du 28 au 30 septembre dernier. Un investissement qui marque son attachement à ce spectacle sexy si parisien. Investie, Lisa l'est aussi lors des Fashion Week honorant de sa présence les défilés des marques de luxe françaises.

En décembre dernier, la rappeuse a une nouvelle fois partagé son attachement à la ville lumière avec sa reprise du titre « My Only Wish (This Year) » de Britney Spears, présent sur la compilation « Platinum Christmas » de 2000. Dans le clip, elle adopte tous les codes de la parfaite parisienne, à l'instar de la série « Emily in Paris ».

Quelques jours plus tard, la Thaïlandaise de 26 ans était aperçue aux premières loges du Nouvel An parisien. Sur Instagram, la chanteuse n'a pas manqué de partager plusieurs photos de l'évènement à sa communauté de quelque 10 millions d'abonnés.

Engagée pour la bonne cause

Aujourd'hui, Lisa s'engage auprès des Pièces Jaunes en participant, pour la seconde fois, au Gala exceptionnel qui rassemble, vendredi 26 janvier, une impressionnante programmation de stars françaises et internationales. Un concert-événement retransmis sur France 2, samedi 27 janvier, à 20h40.