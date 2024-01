« Emily in Paris » s'amuse avec les JO 2024

L'agence fictive de « Emily in Paris » est déjà sur les les starting blocks pour Paris 2024. Dans un spot publicitaire lumineux, Lily Collins fait son grand retour. Sur les réseaux sociaux, elle apparait en pleine réunion marketing dans laquelle elle présente une stratégie loufoque pour accompagner l'athlète Noah Lyles. « Nous devons voir plus grand ! Emily a de grands projets pour l'homme le plus rapide du monde cet été aux Jeux olympiques de Paris », peut-on lire sur Instagram.

Afin d'accompagner le triple champion du monde jusqu'à la victoire, la fashion victim imagine une tenue de sport... étonnante. Pour cela, Lily propose une combinaison dorée de la tête aux pieds avec une cape gigantesque. « Noah portera le légendaire créateur Pierre Cadault », suggère la star de Netflix avec une détermination déconcertante. Pour rappel, Pierre Cadault est un créateur fictif de la série et client de l'agence Savoir.