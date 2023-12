Taylor Swift est-elle vraiment frappée par une malédiction amoureuse ?

Octobre 2023. La télévision américaine est en boucle : Taylor Swift aurait retrouvé l'amour au bras d'un joueur de football prénommé Travis Chelsea. Une information qui passionne les foules jusqu'en conférence de presse à la Maison Blanche. Et oui, rien que ça !

Les amours de la jeune chanteuse font les unes de magazines depuis ses débuts dans l’industrie musicale, au milieu des années 2000. Mais depuis l’adolescence, Taylor Swift semble aussi enchaîner les galères sentimentales. Comme si la plus grande pop star de la planète était frappée par une malédiction : plus elle a du succès, plus les mecs la font souffrir. Mais là où elle est très forte, c’est qu’elle se sert de tous ses ex – et la liste est longue ! – pour en faire des chansons qui se vendent par millions.

Taylor Swift : les secrets derrière les chansons consacrées à ses exs !

La saga des amours de la star commence en 2008. Cette année- là Taylor Swift se met en couple avec Joe Jonas, l’un des trois frères du groupe de pop rock Les Jonas Brothers. Mais au bout de quatre mois, il la quitte après l’avoir trompée avec une jeune comédienne rencontrée sur le tournage d’un clip. Taylor raconte par la suite que la rupture se fait par téléphone au cours d’un appel de… 27 secondes. Avec cette première rupture vient la première chanson d’une longue série consacrée… à l'un de ses exs : “Forever and always”

Elle fréquente ensuite un autre Taylor : Taylor Lautner, connu pour son rôle de loup-garou dans la saga Twilight. Lors de leurs premières apparitions main dans la main, les médias s’enflamment... Mais au bout de 6 mois, les Taylor se séparent déjà. Et lui aussi aura droit à sa chanson : "Back to december".

La chanteuse aura ensuite une histoire avec le chanteur et guitariste John Mayer, l’acteur Jake Gyllenhaal, le chanteur Harry Styles, ou encore le DJ Calvin Harris. Toutes ces relations se solderont par une rupture et au moins… un hit !

Et puis en 2016, elle fait la rencontre de Joe Alwyn, un acteur anglais avec qui elle restera 6 longues années avant que les choses ne tournent court début 2023 pendant sa tournée internationale du “Swift Era’s tour”. Depuis, elle a retrouvé l’amour dans les bras du joueur de football américain Travis Kelce, mais pour combien de temps ? C’est dans tous les cas une histoire qui fait et fera encore couler beaucoup d’encre !

Il y aura t-il de nouveaux titres consacrés à son histoire avec Joe Alwyn ? Et quels sont les hits qui parlent de ses exs ? Sur fond d’analyse musicale, écoutez le nouvel épisode de Gossip Love !