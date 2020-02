Billie Eilish donne des détails sur sa chanson prévue pour le prochain James Bond

Billie Eilish dans James Bonds

Avec ce nouveau projet, Billie Eilish s’inscrit dans la liste des artistes ayant eu l’honneur de chanter pour un agent 007. Elle succède ainsi à Adele, Sam Smith ou encore Jack White et Alicia Keys.

En parallèle, Billie Eilish continue l’exploitation de son dernier album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?» avec «Xanny» ou encore «All the Good Girls Go to Hell», dévoilés récemment.