Sam Smith pour James Bond: zoom sur «Writing’s on the Wall», le générique de «Spectre»

«Writing’s on the wall »: des avis divergents

Le titre ne fait cependant pas l’unanimité. Les critiques musicales ne le trouvent pas assez abouti ou encore regrettent que l’orchestre soit trop présent au détriment de la voix de Sam Smith. Le générique de «Spectre» déçoit également les fans sur Twitter. «Writing’s on the Wall» subit la comparaison avec le titre d’Adele, «Skyfall», sorti quelques années auparavant et qui a ému une grande partie du public. La chanteuse avait connu un immense succès grâce à ce morceau sorti en 2012. Elle avait même remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 2013.

Pour d’autres, Sam Smith a réussi le pari de créer une chanson correspondant exactement à l’ambiance des 007. «Le résultat est grandiose, dramatique et permet à Sam Smith de développer toute la puissance de sa voix extraordinaire», a par exemple expliqué Ajay Chowdhury, le porte-parole du fan-club international de James Bond.

Paroles complètes de «Writing’s on the Wall» :

I've been here before

But always hit the floor

I've spent a lifetime running

And I always get away

But with you I'm feeling something

That makes me want to stay

I'm prepared for this

I never shoot to miss

But I feel like a storm is coming

If I'm gonna make it through the day

Then there's no more use in running

This is something I gotta face

If I risk it all

Could you break my fall?

How do I live? How do I breathe?

When you're not here I'm suffocating

I want to feel love, run through my blood

Tell me is this where I give it all up?

For you I have to risk it all

'Cause the writing's on the wall

A million shards of glass

That haunt me from my past

As the stars begin to gather

And the light begins to fade

When all hope begins to shatter

Know that I won't be afraid

If I risk it all

Could you break my fall?

How do I live? How do I breathe?

When you're not here I'm suffocating

I want to feel love, run through my blood

Tell me is this where I give it all up?

For you I have to risk it all

'Cause the writing's on the wall

The writing's on the wall

How do I live? How do I breathe?

When you're not here I'm suffocating

I want to feel love, run through my blood

Tell me is this where I give it all up?