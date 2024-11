Ariana Grande fait une déclaration à son amoureux à l'avant-première de "Wicked"

L’adaptation en film de la célèbre comédie musicale de Broadway, inspirée de l’univers du Pays d’Oz, semble avoir créé un cadre magique pour la chanteuse et actrice. C’est sur le tapis rouge et devant les caméras, que l’interprète de Glinda a exprimé toute son affection pour son nouveau compagnon et partenaire de jeu, Ethan Slater. "C’est une personne tellement incroyable. Je suis tellement heureuse que les gens apprennent à le connaître. Mon cœur est très heureux", a-t-elle confié à Entertainment Tonight avec émotion. Cette déclaration vient confirmer une relation qui, bien que discrète, est marquée par une forte complicité entre les deux célébrités.

"Je suis tellement fier d’Ariana, a pour sa part déclaré Ethan Slater, soulignant que l'actrice était "incroyable dans le film" et se disant "tout simplement reconnaissant" de pouvoir partager cette célébration avec elle.

Depuis l’annonce de leur relation, Ariana et Ethan ont attiré l’attention des fans et de la presse, curieux de découvrir cette romance qui se construit à l’abri des regards. Avec ces quelques mots, Ariana Grande semble vouloir partager un peu de cette histoire d’amour et la joie qu’elle trouve aux côtés de son partenaire.