Grammy Awards 2025 : Beyoncé cumule les nominations, découvrez-les

Annoncée le 2 février prochain à Los Angeles, la fameuse cérémonie des Grammy Awards a dévoilé la liste des nominations pour sa 67e édition. Après le sacre de Taylor Swift, qui a battu le record du nombre de victoires dans la catégorie "Album de l'année" en 2023, qu'en sera-t-il cette année ? Beyoncé sera-t-elle enfin récompensée à la hauteur de son talent et de sa notoriété ?

C'est bien ce qu'il pourrait arriver au vu des nominations annoncées par la Recording Academy, ce vendredi 8 novembre. La star texane cumule en effet des nominations dans pas moins de 11 catégories pour son album aux influences country "Cowboy Carter", sorti fin mars.

Dans la course à l'award du meilleur album, Queen B sera en compétition avec Taylor Swift pour "The Tortured Poets Department", qui a pris la tête des charts dans la plupart des pays à travers le monde. Egalement en lice dans cette catégorie prisée, les chanteuses Charli XCX, Chappell Roan et Sabrina Carpenter.

Album de l'année :

"New Blue Sun" – André 3000

"Cowboy Carter" – Beyoncé

"Short n' Sweet" – Sabrina Carpenter

"Brat" – Charli XCX

"Djesse Vol. 4" – Jacob Collier

"Hit Me Hard and Soft" – Billie Eilish

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" – Chappell Roan

"The Tortured Poets Department" – Taylor Swift

Côté "Record of the year", qui récompense la performance globale d'un titre, la compétition s'annonce également féroce entre Beyoncé et ses concurrentes et concurrents, parmi lesquels les Beatles, dont l'inédit "Now and Then" est sorti à l'automne dernier.

Record of the year :

Beyoncé - "Texas Hold 'EM"

Sabrina Carpenter - "Espresso"

Charli XCX - "360"

Billie Eilish - "Birds of a feather"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Chappell Roan - "Good Luck, Babe!"

Taylor Swift feat Post Malone - "Fortnight"

The Beatles - "Now and Then".

Nominations pour "La chanson de l'année"

Ce prix est attribué aux auteurs et compositeurs.

Shaboozey — "A Bar Song (Tipsy)"

Billie Eilish — "Birds of the feather"

Lady Gaga & Bruno Mars — "Die With a Smile"

Taylor Swift — "Fortnight" Feat. Post Malone

Chappell Roan — "Good Luck, Babe!"

Kendrick Lamar — "Not Like Us"

Sabrina Carpenter — "Please Please Please"

Beyoncé — "Texas Hold ‘Em"

Révélation de l'année :

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechi

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Découvrez toutes les nominations sur le site de la Recording Academy.