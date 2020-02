Beyoncé, Shakira, Lady Gaga…: les 5 plus grands shows de la mi-temps du Super Bowl

Coldplay, Beyoncé et Bruno Mars, 2016

Il y a deux ans, c’était au tour du groupe de Chris Martin d’offrir un concert hors normes au public du stade de Santa Clara, en Californie. Et Coldplay n’a pas déçu. Après avoir entamé son set avec « Viva La Vida », le groupe enchaîne avec «Paradise» et «Adventure of a Lifetime» entouré d’une fanfare et de danseurs, avant de laisser la place à… Mark Ronson et Bruno Mars! Autre surprise : la venue de Beyoncé qui a présenté son nouveau titre de l’époque, «Formation». Chris Martin, Queen B et Bruno Mars ont finalement clôturé le show ensemble sur le morceau «Clocks», devant des fans abasourdis.