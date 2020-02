Shakira et Jennifer Lopez mettent le feu au Super Bowl 2020

«Waka Waka», «Jenny from the Block», «Hips dont’ Lie», «On The Floor»… Tous les plus grands hits de Shakira et Jennifer Lopez ont résonné dans le Hard Rock Stadium à Miami, hier, dimanche 2 février 2020. Les deux chanteuses ont tout donné sur scène pendant la mi-temps du Super Bowl, en interprétant des medleys de leurs plus grands succès. Les superstars ont transformé la mi-temps en immense soirée de boite de nuit avec leurs rythmes endiablés, leurs voix impressionnantes et chorégraphies et costumes très sexys.

Shakira a débuté le show en enflammant la scène avec ses déhanchés légendaires. Jennifer Lopez a ensuite fait son apparition en haut d’une reconstitution de l’Empire State Building. J-Lo a même fait le show autour d’une barre de pole dance! Les deux artistes se sont finalement rejoints pour clore le show avec un numéro hyper entrainant et des pas de danse incroyables sur «Waka Waka» et «Let’s Get Loud».