Beyoncé: sa fille Blue Ivy remporte une prestigieuse récompense à 8 ans

Blue Ivy au sommet. La fillette, née de l’amour entre Beyoncé et Jay Z, a déjà tout d’une star. Ce week-end, lors de la cérémonie des NAACP Image Awards, qui honore chaque année les meilleurs films, musiques, émissions, livres et acteurs issus de la communauté afro-américaine, Blue Ivy a remporté le prix du «Meilleur Duo ou Groupe» pour le titre «Brown Skin Girl», interprété aux côtés de Beyoncé, Saint Jhn et Wizkid.

Ce morceau est extrait de la bande-originale du film «Le Roi Lion» sorti au cinéma en 2019. Fière de ce trophée, la grand-mère de Blue Ivy, Tina Knowles, n’a pas hésité à féliciter la jeune fille: «La plus jeune artiste à remporter un prix majeur comme celui-ci, peut-on lire sur Instagram. Grand-mère est très fière de toi. A seulement 8 ans ! Tu donnes une voix à toutes les jolies petites filles noires».