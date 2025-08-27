Pierre Garnier revient sur ce moment difficile de sa tournée dans son vlog

Cet été, Pierre Garnier fait vivre à ses fans sa toute première tournée "Chaque Seconde Tour" à travers une série de vlogs diffusée sur YouTube. Chaque épisode retrace une semaine à sillonner la France au rythme de ses concerts.

Décontenancé par sa prestation sur la scène du Festival du Château à Solliès-Pont, comme il le raconte, il entame ce quatrième épisode par une mise au point : "Nous avons un Pierre heureux. Après avoir passé une soirée un peu compliquée, où il a un peu chanté avec difficulté, même s’il avait tout donné", exprime-t-il.

Pour rappel, dans l’épisode précédent, les fans avaient quitté l’ex académicien totalement blasé dans les coulisses de son dernier concert. Son équipe tentait alors de le soutenir dans cette phase compliquée. Mais le jeune artiste semblait néanmoins insatisfait par sa performance sur scène. "Ça ma saoulé, j’ai chanté comme de la merde", lâchait-il alors.