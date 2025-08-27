Taylor Swift : 3 choses à savoir sur la demande en mariage de Travis Kelce

C’est dans un carrousel de photos sur ses réseaux sociaux que la star de 35 ans a dévoilé la jolie bague offerte par son futur mari, accompagnée de la légende : "Votre professeur d’anglais et votre professeur de sport vont se marier." On vous dévoile 3 anecdotes à savoir sur cette demande en mariage féérique.

1. Un décor intimiste

Le sportif aurait demandé la pop star en mariage, il y a quelques semaines, dans un jardin de Lee’s Summit, dans l’État du Missouri. "Ils étaient sur le point de sortir dîner et il a proposé : 'Allons boire un verre de vin…' Ils sont sortis et c’est là qu’il lui a demandé, et c’était magnifique", explique le père de ce dernier, Ed Kelce, à ABC News.

2. Une bague XXL

Une chose est sûre : Travis Kelce n’a pas fait les choses à moitié. Estimée à 550.000 dollars, selon certains experts, l’alliance en diamant de Taylor Swift pèserait environ huit carats. Elle est sertie d’or jaune et ornée de discrètes pierres latérales brunes.

3. Une pluie de félicitations

L’annonce des fiançailles de Taylor Swift et Travis Kelce est loin d’être passée inaperçue. En l’espace de quelques heures, le post Instagram a récolté 29,5 millions de j’aime. Parmi eux, on peut notamment citer Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Cara Delevingne ou encore Kate Middleton et le prince William.