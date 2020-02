Ava Max: les secrets de son hit "Sweet but Psycho"

Les secrets de fabrication du hit "Sweet but Psycho"

Ava Max est une jeune chanteuse américaine, qui a toujours voulu faire carrière dans la musique. Fille de parents immigrés albanais, elle a hérité du goût de sa mère pour la musique, cette dernière interprétant régulièrement des airs d'opéra à la maison. Très jeune elle a multiplié les concours en Virginie, chantant devant des milliers de personnes. Puis la jeune fille s'est mise à écrire et à poster des compositions originales sur les plateformes musicales. À 20 ans, elle rencontre le producteur canadien Cirkut, faiseur de hits pour Rihanna ou Britney Spears. C'est lui qui produit le titre "Sweet but Psycho", qui devient un hit mondialement connu.

Le single écrit par Ava Max et une amie, Madison Love, fait référence aux filles qui deviennent complètement folles à cause de leurs petits amis. Au départ composée sur un tempo relativement lent, la chanson est remaniée par le producteur Cirkut, qui lui donne un style plus dynamique et électro. Ava Max a proposé ce morceau à son label Atlantic Records, chez qui elle a signé un contrat début 2018.

Le succès de "Sweet but Psycho"

Le single connaît un succès immédiat sur les plateformes de streaming musical. Ava Max se fait remarquer aux États-Unis, mais aussi en Europe, où le titre se classe au top de nombreux classements. "Sweet but Psycho" devient numéro un en Grande-Bretagne, en Irlande, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en Suisse... Le single se voit certifié d'or en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Brésil, au Canada et dans plusieurs autres pays.

Le public découvre le son très pop-dance-électro de la chanteuse âgée de 24 ans (elle est née en février 1994). Ava Max se distingue par sa voix puissante, mais aussi par son style excentrique. Immédiatement comparée à Lady Gaga, la jeune femme joue sur son physique de blonde platine très sexy, avec des cheveux courts d'un côté et longs de l'autre ! L'artiste mise aussi sur un univers original composé de personnages exubérants et empreint de gothique.

Ava Max en tueuse psychopathe

Dans le clip de "Sweet but Psycho", réalisé par Shomi Patwary, la chanteuse se transforme en une tueuse folle, qui veut se venger de l'infidélité de son petit ami. Elle se fait tour à tour empoisonneuse et menaçante avec une hache, des couteaux ou un bidon d'essence. Ce clip à l'imaginaire violent et délirant cumule plus de 509 millions de vues sur YouTube. C'est le début du succès pour Ava Max, qui commence à sortir d'autres compositions, accompagnées de clips extravagants.

Grâce à "Sweet but Psycho", la chanteuse peu connue pendant une dizaine d'années se voit propulser sur le devant de la scène. Ses fans, impatients de découvrir son premier opus toujours en préparation, peuvent se consoler avec plusieurs titres qui ont cartonné. Avec "So Am I", Ava Max aborde le problème du harcèlement scolaire dont elle a été victime, tandis que le clip de "Torn" la présente comme une super-héroïne à la double vie. Ava Max s'impose comme la nouvelle pop star à découvrir d'urgence !