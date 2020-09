Ava Max : «‘Heaven & Hell’ est un album très puissant»

Il est enfin là! L’album d’Ava Max est sorti aujourd’hui! Intitulé «Heaven & Hell», l’opus promet de parler de nous faire voyager dans deux ambiances différentes. «‘’Heaven & Hell’’ correspond au Yin et Yang, aux hauts et aux bas. Ça parle de se sentir qu’on a le meilleur des deux mondes.», explique la chanteuse au micro d’NRJ.

L’opus d’Ava Max comprend donc deux faces. La première, «Heaven», met en avant la pop insouciante de la chanteuse tandis que la seconde partie est plus obscure. Mais attention, la jeune artiste a voulu que ses 15 titres restent énergiques. «Quand vous écoutez l’album vous voyez que la face ‘Heaven’ est un peu plus lumineuse et heureuse. Et la face ‘Hell’ est un peu plus forte, sombre et maussade. Elle a une vibe un peu plus sexy. Mais je ne voulais pas qu’il y ait de chanson triste dans l’album. Donc chaque chanson est anthémique.», décrypte la superstar.

Ava Max : la reine des hymnes féministes

Comme avec «Kings & Queens» ou encore «So Am I», Ava Max continue de partager des messages féministes dans ses titres. Le thème du «Girl Power» est un donc un sujet récurrent dans «Heaven & Hell». «J’ai grandi avec beaucoup de femmes fortes et je me dis que si une femme n’a pas eu cette chance d’avoir ces modèles, elle peut écouter mes musiques et se sentir forte quand même.», explique Ava.

La chanteuse a d’ailleurs choisi comme nouveau single le titre «Take You To Hell» dans lequel elle prévient les hommes de son intransigeance en amour.